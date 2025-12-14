«Думать о развитии своей страны, а не о возне за рубежом». Депутат об интересах белорусов

Вадим Боровик не исключил, что освобожденных лиц, которые выехали за рубеж, будут вербовать под определенные интересы, которые не всегда совпадают с национальными интересами Беларуси. «Хотелось бы, чтобы освобожденные лица пришли к пониманию: нужно быть со своим народом, а не строить против своего народа политические образования в третьих странах», — сказал он.