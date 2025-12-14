«Думать о развитии своей страны, а не о возне за рубежом». Депутат об интересах белорусов

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам нужно думать о нормальном развитии своей страны, не обращая внимания на возню за рубежом. Таким мнением поделился с корреспондентом БЕЛТА депутат Минского городского Совета депутатов Вадим Боровик.
Комментируя помилование 123 граждан различных стран, отбывавших наказание за совершение в Беларуси преступлений разной направленности, депутат отметил, что такое решение принято руководством Беларуси исходя прежде всего из гуманитарных принципов, а также основываясь на просьбах самих заключенных, их близких и родных.
По его словам, также учитывалось стремление Беларуси нормализовать отношения с партнерами не только в США, с которыми сейчас идут конструктивные переговоры по ряду вопросов двусторонней и международной повестки, в частности мирного урегулирования ситуации в Украине, но и наладить конструктивную работу с соседями в Европе.
Таким образом, второй аспект принятого решения заключается в прагматичном подходе, отметил Вадим Боровик. Он напомнил, что в прошлый раз американцы сняли санкции с «Белавиа», сейчас — «Беларуськалия». И этот процесс будет продолжаться, сказал он, ссылаясь на слова спецпосланника Президента США по Беларуси Джона Коула.
«Мы рассчитываем, что все незаконные санкции будут сняты, — сказал депутат. — Вместе с тем это сигнал и Евросоюзу: когда старшие братья в Вашингтоне демонстрируют конструктивный подход, стоит, наверное, и Литве подумать над загрузкой своих портов, перестать перекрывать границу и заниматься непонятными выпадами в наш адрес. Это же касается и Польши».
Что касается беглых, Вадим Боровик заметил, что среди них идет жесткая конкуренция, которая зачастую приводит к конфликтам. Это подтвердило недавнее освобождение одного из заключенных. Депутат заметил, что нынешнее освобождение большого числа заключенных может создавать определенную напряженность в отношениях между беглыми, среди которых и так существует очевидная конкуренция за финансовые ресурсы.
Вадим Боровик не исключил, что освобожденных лиц, которые выехали за рубеж, будут вербовать под определенные интересы, которые не всегда совпадают с национальными интересами Беларуси. «Хотелось бы, чтобы освобожденные лица пришли к пониманию: нужно быть со своим народом, а не строить против своего народа политические образования в третьих странах», — сказал он.
Жителям Беларуси, уверен депутат, нужно меньше внимания обращать на возню за рубежом, думая о нормальном развитии своей республики, нормализации отношений с партнерами, добиваться снятия абсолютно всех незаконных санкций со стороны и США, и Европы. «Наша задача — обеспечить максимально интенсивное развитие нашей экономики, максимально высокий уровень жизни нашего населения, безопасность и нормальное взаимодействие со всеми странами мира», — заключил он. -0-
