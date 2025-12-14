Короли и шутки: чем запомнился первый за шесть лет фестиваль поп-культуры

Создатель культовой «Кужлёвки», хорватский автор комиксов с мировой славой и звездный ансамбль полнометражного фильма «Король и Шут. Навсегда» рассказали «Известям» эксклюзивные подробности своих новых проектов на фестивале «Comic Con Игромир 2025». Он прошел в Москве с 12 по 14 декабря. Каким получилось гик-мероприятие федерального масштаба, и ради чего люди стояли в многочасовых очередях на морозе — в репортаже «Известий».
Что такое «Comic Con Игромир».
Фестиваль массовой культуры «Comic Con Игромир» завершил свою работу 14 декабря в московском «Тимирязев центре». Три дня площадка собирала поклонников кино, сериалов, комиксов и видеоигр, предлагая насыщенную программу с участием российских и зарубежных гостей.
Как и в далеком 2019 году, когда фестиваль проходил предыдущий раз, уже с утра первого дня у павильон стояла длинная — на полтора-два часа — очередь, в гардеробе не было свободных вешалок, а в кассе билетов: раскупили как обычные, так и VIP-проходки. Публика по мероприятию очевидно соскучилась — ведь в пандемийном 2020 году фестиваль вынужденно перешел на онлайн-формат, а затем и вовсе взял паузу на пять лет.
Одним из центральных событий в этот раз стала встреча с художником Marvel Эсадом Рибичем, известным по работе над сериями «Тор» и «Серебряный Сёрфер». Автор пообщался с посетителями фестиваля, ответил на вопросы о своей карьере и подходе к созданию комиксов. В разговоре с «Известиями» он рассказал, что был приятно удивлен Москвой и ее гостеприимством.
Кроме того, гости «Comic Con Игромир» первыми увидели финал второго сезона сериала «Кибердеревня».
Музыкальную часть открытия представил симфонический Imperial Orchestra. В его исполнении прозвучали композиции из популярных кинофраншиз «Звездные войны», «Властелин колец», «Гарри Поттер», а также музыка из анимационных фильмов Хаяо Миядзаки. Завершением первого дня стало выступление артиста Lida.
Одним из наиболее ярких анонсов фестиваля стала презентация фильма «Король и Шут. Навсегда», который выйдет на экраны в России и странах СНГ уже 19 февраля 2026 года. Зрителям показали зрелищный трейлер, а звезды фильма приняли участие в автограф-сессии, вызвавшей нешуточный ажиотаж.
Исполнительница главной женской роли Дарья Мельникова считает, что фильм получился более «мясистым», чем сериал, вышедший двумя годами ранее.
— Мы уже определились с жанром, поняли, в какую сторону идем, и стали смелее — особенно в плане фэнтези. Это уже была не такая пробная история, как сериал, — рассказала она. — Наш режиссер Рустам Мосафир только этим и занимается — экспериментирует на ходу. Твоя задача как артиста — успевать ловить его идеи и сразу их воплощать. Это был очень прикольный аттракцион — правда, без сна и еды. Я видела, как вся группа фантастически трудилась, воплощая его идеи.
Героиня отличается от сериальной версии, считает Мельникова. Это больше Вдова, чем живой человек, жена Горшка. В сериале было больше живой женщины — жены Горшка — и меньше Вдовы. В фильме же Вдовы гораздо больше. Это вообще почти не жена, а какой-то третий персонаж, считает она.
— Я всегда переживаю, но когда выхожу на съемочную площадку, просто ориентируюсь на происходящее вокруг, — объяснила Мельникова. — Там такая атмосфера, что ты сразу понимаешь, как нужно существовать. Постепенно все входят в общее состояние — возникает своего рода мантра, и ты попадаешь в этот ритм. Такая панк-рок-мантра.
В записи песен для фильма приняла участие группа The Hatters, лидер которой Юрий Музыченко честно признался, что никогда не был большим фанатом «Короля и Шута», но при этом подошел к участию в саундтреке с присущим ему профессионализмом.
— В песне «Ведьма и осёл» сами музыканты «Короля и Шута» делают характерный звук — «и-а, и-а, и-а». У нас не получалось его повторить, поэтому мы с помощью нейросети вырезали этот голос из оригинала. И в нашем кавере эти «и-а, и-а» — на самом деле оригинальная запись. Мы туда еще и немного диско добавим, — рассказал «Известиям» Музыченко.
Что было на «Игромире».
Организаторы разделили фестиваль на две части — одна для фанатов поп-культуры, вторая для геймеров. Четкого разделения в самих выставочных павильонах не было. При этом с навигацией проблем не возникало, везде были схемы, указатели и пояснения.
Один из крупнейших стендов принадлежал создателям игры Arknight: Enfield студии Hypergryph. По словам представителя компании, они были рады принять участие в «Игромире» и приятно удивлены тем вниманием, которое им уделили российские игроки.
— Команда Arknights: Enfield получила положительные отзывы от двух тысяч посетителей выставки, сыгравших в новинку на стенде игры, выходящей уже 22 января, — пояснил он «Известиям».
На стендах российских и зарубежных разработчиков посетителям предложили опробовать игровые новинки. В их числе — альфа-версия приключенческой RPG «Киберслав: Затмение».
— В конце прошлого года вышел первый эпизод сериала «Киберслав», и мы увидели огромный спрос аудитории разных возрастов на этот контент и к миру, который в нем показан. Очень зашла стилистика самого сериала — красивая и необычная анимация, были очень положительные отзывы, — рассказал руководитель сервиса «Плюс Гейминг» Владимир Толмачёв.
По его словам, тренд на переосмысленную, современную «русскость» заметен не только в играх, но и в разных индустриях.
— «Киберслав» — это интересная переработка старославянского контекста в технологичную, современную форму. Подобные игры, построенные на национальном колорите и культуре, существуют вне каких-либо повесток, трендов и времени. Он всегда актуален. Это полноценные игры с самобытным миром, которые могут быть интересны международной аудитории. Славянский уклон здесь не утяжеляет проект, а добавляет в неё что-то новое, классное и интересное, — пояснил Владимир Толмачёв решение создать игру «Киберслав: Затмение».
Также посетители могли опробовать такие новинки как приключенческий экшен «Война миров: Сибирь», позиционируемый как первый в мире балетный экшен-слэшер проект «Царевна», а также игра «Былина», созданная по мотивам славянских сказок и легенд. Отдельное внимание привлек «Собакистан» — проект, основанный на одноименном популярном комиксе.
Одним из крупных стендов была инди-зона с 15 различными проектами. По словам гендиректора Weloveplayers Влада Коробова, собравшего разные проекты в одном месте, Игромир дал возможность показать лучшие проекты от независимых авторов и получить масштабную обратную связь. Большая часть представленных проектов несла и социальные задачи, среди таких игр: «Дети берёзы», «Клеть», «Kanun 1919».
— Уже второй наш проект подряд находит масштабный отклик у аудитории. Если первым хитом была «Кужлёвка», то теперь это игра «Клеть». Для ее зарубежной версии мы даже практически не меняли название — использовали слово «клетка», — рассказал нарративный директор студии Callback Аскер Унаев.
Авторы игры Multitales о приключениях Красной шапочки с дробовиком, Михаил и Полина Кудрявцевы, рассказали о том, что в прошлый раз на Игромир 2019 загадали желание — попасть на выставку в следующий раз со своим стендом. Сейчас у четы своя студия Norllina и они под впечатлением от возрожденного формата.
Гейм-директор игры «Дети берёзы» Степан Кузнецов рассказал о том, что для разработки проекта привлечены студенты из различных ВУЗов, больше всего — из РГУ МИРЭА и Бауманки.
После семилетнего перерыва возобновился выпуск журнала «Игромания». Премьера нового номера, которая состоялась 12 декабря на главной сцене, стала ярким эпизодом первого дня фестиваля. После этого весь тираж был раскуплен.
— Когда мы спешили на «Игромир» с отпечатанной партией журналов, мы рассчитывали на успех. И она разлетелась за первые четыре часа. Уже к обеду завезли ещё. Благо, успели. Такой феерии и ажиотажа мы не ожидали. И что важно — он продолжился и на второй, и на третий день. Точные цифры раскрывать не будем, но теперь можно с уверенностью сказать: печатная «Игромания» нужна. И, судя по реакции, нужна многим, — пояснил главный редактор журнала Виктаний Волков.
Следующий «Comic Con Игромир» пройдет с 30 октября по 1 ноября 2026 года. Причем билеты на него будут продаваться уже с этого 15 декабря 2025-го.