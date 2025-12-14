Короли и шутки: чем запомнился первый за шесть лет фестиваль поп-культуры

— Мы уже определились с жанром, поняли, в какую сторону идем, и стали смелее — особенно в плане фэнтези. Это уже была не такая пробная история, как сериал, — рассказала она. — Наш режиссер Рустам Мосафир только этим и занимается — экспериментирует на ходу. Твоя задача как артиста — успевать ловить его идеи и сразу их воплощать. Это был очень прикольный аттракцион — правда, без сна и еды. Я видела, как вся группа фантастически трудилась, воплощая его идеи.