В Ростовской области вечером 14 декабря объявили беспилотную опасность

Жителей донского региона снова предупредили об угрозе БПЛА.

Комсомольская правда

Вечером в воскресенье, 14 декабря в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

-, Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! — предупреждают жителей Дона.

Напомним, что 14 декабря дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник днем и еще четыре прошедшей ночью. Воздушная атака была отражена в городе Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

