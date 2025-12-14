В Ростовской области вечером 14 декабря объявили беспилотную опасность

Вечером в воскресенье, 14 декабря в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
-, Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам! — предупреждают жителей Дона.
Напомним, что 14 декабря дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник днем и еще четыре прошедшей ночью. Воздушная атака была отражена в городе Каменске-Шахтинском, а также в Каменском, Усть-Донецком и Милютинском районах. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
