Морозец, снежок и велосипеды: москвичи заполонили городские парки

Прошедшие выходные неожиданно порадовали среднюю полосу России нормальной зимней погодой. В столице появился даже небольшой снежный покров, и москвичи сразу заполонили городские парки. Были даже те, кто попробовал выйти на лыжах, но большинство прогуливались по первому этой зимой морозцу пешком или на велосипедах. К сожалению, по прогнозам синоптиков такая погода продержится ещё только один день, а после опять начнутся дожди и слякоть.

