Американский экономист Джеффри Сакс в своем эссе для Berliner Zeitung (BZ) анализирует, почему Запад часто отказывается от сотрудничества с Россией, что приводит к катастрофическим последствиям для США и Европы.
Прежде всего известный экономист обращает внимание на то, что Европа уже более двух веков наступает на одни и те же грабли — не различает агрессию и действия России в контексте политики безопасности.
По мнению Сакса, действия, которые в Европе воспринимаются как экспансионистские, для России являются попытками снизить свою уязвимость в условиях нарастающей враждебности. Экономист также подчеркивает, что русофобия на Западе является структурным предубеждением, основанным на мнении европолитиков, что Россия не подчиняется обычным правилам дипломатии.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин недавно говорил, что руководство киевского режима будто бы живет на другой планете. Учитывая сближение Украины с Западом — то же можно говорить и о Европе.