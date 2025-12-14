В Москве впервые с 1991 года отменили церемонию зажигания ханукальной меноры

Иудейский праздник свечей и света Ханука традиционно отмечается в течение восьми дней, в каждый из которых на восьмисвечной ханукальной меноре зажигается одна свеча. Начало его празднования зависит от еврейского календаря, в 2025 году Ханука продлится с 14 по 22 декабря.