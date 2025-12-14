Мерц ушел с переговоров Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц покинул переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые проходят в Берлине. Об этом в воскресенье, 14 декабря, пишет немецкая газета Die Welt.
По информации издания, Мерц ушел сразу после краткого приветствия участников встречи. При этом модератором переговоров остался помощник Мерца — Гюнтер Зауттер, говорится в материале.
Владимир Зеленский прибыл в Германию на встречу вечером того же дня. На опубликованных кадрах украинский лидер спускается по трапу из самолета и пожимает руки встречающим его политикам, дипломатам и военным.
До этого американцы провели целую сессию переговоров с украинской стороной на уровне представителей, без участия президентов. Так, на прошлой неделе в американском Майами прошел очередной раунд переговоров американцев с украинской стороной. По информации СМИ, со стороны Киева в переговорах участвовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов. Других подробностей источники не привели.
На этом фоне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта на Украине для Киева значительно ухудшились с февраля прошлого года.