Мерц ушел с переговоров Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

До этого американцы провели целую сессию переговоров с украинской стороной на уровне представителей, без участия президентов. Так, на прошлой неделе в американском Майами прошел очередной раунд переговоров американцев с украинской стороной. По информации СМИ, со стороны Киева в переговорах участвовали секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов. Других подробностей источники не привели.