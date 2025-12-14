Ричмонд
Штурмовики ВС России взяли в окружение группу украинских военных и за несколько минут убедили их сдаться, предложив выбор между жизнью и гибелью. Видео с места событий опубликовал военкор Чингис Дамбиев в своём Telegram-канале.

На кадрах российские бойцы находятся в разрушенном здании и обращаются к противнику, укрывшемуся внутри.

«Четыре минуты вам осталось. Выбирайте — жить или умереть на русской земле в руинах», — сказал один из штурмовиков.

Он предупредил, что погибших здесь никто не найдёт и не похоронит, и вместо такой участи предложил выйти.

«Выходите, хлопцы. Ваших тут нет. Район полностью под нашим контролем. Ваши побратимы уже лежат вокруг здания “двести”», — добавил он.

В итоге украинцы выбрали жизнь. На последующих кадрах один из них медленно выходит из укрытия. Судя по разговору, он оказался единственным, кто способен передвигаться в этой группе.

Ранее были опубликованы данные радиоперехвата переговоров с окружённой украинской десантной бригадой в Димитрове в ДНР.