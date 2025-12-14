Лукашенко передал Трампу в подарок икону

Лукашенко
«Встреча, как обычно, прошла за закрытыми дверями. В таком формате переговоры будут идти два дня… Наш президент кое-что подготовил для первой пары США. Для Меланьи — утонченное ювелирное изделие, наши белорусские васильки», — сообщили в эфире.
Канал продемонстрировал кадры, на которых Лукашенко передает подарочную коробку Коулу.
«Вот это передашь Меланье. Это славянские», — сказал белорусский президент.
Он также передал вторую подарочную коробку.
«Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает этого (святого — ред.) Николая. Здесь всё написано», — сказал Лукашенко, демонстрируя содержимое коробки и брошюру к подарку.
«Это Трампу и Меланье», — подчеркнул он.
Также были показаны кадры, на которых Лукашенко дал поручение передать Коулу напитки. В сюжете не уточнили, о каких напитках шла речь.
Кроме того, телеканал продемонстрировал кадры общения белорусского президента с Коулом и его супругой, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен, которой он дал интервью и пригласил еще приезжать в Белоруссию. Лукашенко заявил, что Белоруссии и США надо нормализовать отношения.
«И это во многом зависит от него», — сказал он журналистке, напомнив о должности Коула.