Лукашенко передал Трампу в подарок икону

Кроме того, телеканал продемонстрировал кадры общения белорусского президента с Коулом и его супругой, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен, которой он дал интервью и пригласил еще приезжать в Белоруссию. Лукашенко заявил, что Белоруссии и США надо нормализовать отношения.