Лукашенко передал Трампу в подарок икону

МИНСК, 14 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал своему американскому коллеге Дональду Трампу в качестве подарка икону, а его супруге Меланье — ювелирное изделие, сообщили в эфире белорусского телеканала «Беларусь 1» в воскресенье.

Источник: © РИА Новости

Лукашенко 12—13 декабря провел переговоры со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом. Через него и были переданы подарки.

«Встреча, как обычно, прошла за закрытыми дверями. В таком формате переговоры будут идти два дня… Наш президент кое-что подготовил для первой пары США. Для Меланьи — утонченное ювелирное изделие, наши белорусские васильки», — сообщили в эфире.

Канал продемонстрировал кадры, на которых Лукашенко передает подарочную коробку Коулу.

«Вот это передашь Меланье. Это славянские», — сказал белорусский президент.

Он также передал вторую подарочную коробку.

«Это наша христианская икона. В Америке она очень ценная. И Трамп очень уважает этого (святого — ред.) Николая. Здесь всё написано», — сказал Лукашенко, демонстрируя содержимое коробки и брошюру к подарку.

«Это Трампу и Меланье», — подчеркнул он.

Также были показаны кадры, на которых Лукашенко дал поручение передать Коулу напитки. В сюжете не уточнили, о каких напитках шла речь.

Кроме того, телеканал продемонстрировал кадры общения белорусского президента с Коулом и его супругой, журналисткой Гретой Конвей Ван Састерен, которой он дал интервью и пригласил еще приезжать в Белоруссию. Лукашенко заявил, что Белоруссии и США надо нормализовать отношения.

«И это во многом зависит от него», — сказал он журналистке, напомнив о должности Коула.

