Следы на спутнике Юпитера усилили надежды на наличие там скрытого океана

Ирландские ученые идентифицировали на поверхности ледяного спутника Юпитера, Европы, следы, которые могут свидетельствовать о существовании там океана. Об этом рассказал один из команды ученых Лорен МакКеон.
Следы визуально напоминают паука, поэтому их назвали Damhan Alla, что в переводе с гэльского означает «паук».
Такие структуры, как Damhan Alla, могут быть следами прорывов воды сквозь ледяную кору Европы, утверждают ученые.
«Поверхностные особенности, такие как эти, могут многое рассказать о том, что происходит подо льдом. Если мы увидим больше подобных образований с помощью нового космического аппарата NASA Europa Clipper, направляющегося к Юпитеру, то они могут указать на наличие локальных бассейнов с рассолом под поверхностью», — уточнил МакКеон.
Европа является самым маленьким из четырех галилеевых спутников Юпитера. По мнению ученых, под его льдами может находиться океан соленой воды, что делает его одним из самых перспективных кандидатов на внеземную жизнь в Солнечной системе.
Ранее академик Российской академии космонавтики Александр Железняков заявил, что одной из амбициозных целей российской космической программы могло бы стать строительство станции на одном из спутников Юпитера.