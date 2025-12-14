Следы на спутнике Юпитера усилили надежды на наличие там скрытого океана

«Поверхностные особенности, такие как эти, могут многое рассказать о том, что происходит подо льдом. Если мы увидим больше подобных образований с помощью нового космического аппарата NASA Europa Clipper, направляющегося к Юпитеру, то они могут указать на наличие локальных бассейнов с рассолом под поверхностью», — уточнил МакКеон.