Умер актер и музыкант Левон Оганезов

Оганезов родился в Москве. Был соведущим телевизионных программ «Клуб “Белый попугай”», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна». Снялся в нескольких фильмах. Как аккомпаниатор он работал со многими известными артистами, в том числе с Иосифом Кобзоном, Владимиром Винокуром и Ларисой Голубкиной.