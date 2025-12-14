Ричмонд
Умер актер и музыкант Левон Оганезов

Ушел из жизни советский и российский актер Левон Оганезов.

Ушел из жизни советский и российский актер, телеведущий, музыкант и композитор Левон Оганезов. Ему было 84 года.

О смерти артиста сообщила в соцсетях его дочь Мария. Оганезова не стало 13 декабря. Он умер из-за онкологического заболевания.

«Для своих многочисленных поклонников он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем, и лучшим другом», — говорится в некрологе.

Оганезов родился в Москве. Был соведущим телевизионных программ «Клуб “Белый попугай”», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна». Снялся в нескольких фильмах. Как аккомпаниатор он работал со многими известными артистами, в том числе с Иосифом Кобзоном, Владимиром Винокуром и Ларисой Голубкиной.