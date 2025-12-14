Ричмонд
AsiaOne: китаянка вышла замуж за спасателя, вытащившего её из-под руин

Девушка из Китая вышла замуж за мужчину, который спас ей жизнь в 2008 году.

Источник: Аргументы и факты

В китайском городе Чанша (провинция Хунань) 28-летняя Лю Симэй вышла замуж за 40-летнего Лян Чжибиня, спасателя, который 16 лет назад вытащил её из-под завалов после разрушительного землетрясения в Сычуани. Об этом пишет издание AsiaOne.

В 2008 году, когда Лю было всего 11 лет, она оказалась под обломками обрушившегося двухэтажного здания. Тогда 24-летний Лян, участвовавший в спасательной операции, помог ей остаться в живых.

Их пути вновь пересеклись в 2020 году. Мать девушки узнала Ляна в местной закусочной и рассказала об этом дочери. Та, смущаясь, подошла к нему и поздоровалась. После этого они начали общаться в Сети, а через несколько лет Лю Симэй сама сделала ему предложение.

«Я полюбила его не из благодарности. Постепенно, узнавая его лучше, я поняла, что я хочу провести всю жизнь рядом с этим человеком», — рассказала девушка.

Ранее стало известно, что ирландский боец Конор Макгрегор женится на матери своих четверых детей.

Также сообщалось, что 79-летняя певица Шер выйдет замуж за Александра Эдвардса, который младше её на 40 лет.