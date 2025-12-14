В США врач спас пациента в коме, у которого собирались изъять органы

В США хирург в последний момент спас пациента, которого готовили к изъятию органов, несмотря на то что он находился в коме. Об этом сообщает CNN.
В марте 2019 года 22-летний Ларри Блэк попал в больницу штата Миссури с ранением в затылок. Несмотря на то что его сердце продолжало биться, через неделю планировалась операция по изъятию органов для донорства.
Семья Ларри сомневалась в необходимости процедуры: сестры утверждали, что он реагировал на их вопросы морганием и стуком по кровати, хотя находился в медикаментозной коме. Тем не менее пациента подготовили к операции.
Вмешательство молодого нейрохирурга изменило ситуацию — он вовремя остановил операцию, после чего Блэка вернули в реанимацию и отменили седативные препараты. Через несколько дней он начал говорить, выздоровел и позже смог ходить. Сейчас Блэк — музыкант и отец троих детей.
Этот случай спровоцировал служебное расследование, показавшее необходимость улучшения процедуры донорства в США. Организации, включая Mid-America Transplant, отметили, что согласие семьи должно учитывать состояние пациента и шансы на восстановление, а также требуют четких протоколов и этических стандартов, говорится в материале.
Причем это далеко не единственный скандал в вопросе донорства в США. Недавно американцу пересадили почку от донора, который был заражен бешенством. В итоге от болезни скончались оба мужчины.