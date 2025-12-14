Ричмонд
Лукашенко подарил Дональду и Мелании Трамп икону Николая Чудотворца

Александр Лукашенко передал Трампу подарок через Джона Коула.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал неожиданный подарок президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании. Он отправил в Вашингтон икону святого Николая Чудотворца. В дополнение к этому, президент Беларуси подарил Мелании Трамп ювелирное украшение, выполненное в форме белорусских васильков.

«Мелании Трамп глава государства передал утонченное ювелирное изделие в виде белорусских васильков. В числе подарков для первой пары США оказалась и икона Николая Чудотворца — в Америке этого святого очень почитают», — пишет агентство БелТА.

Эти подарки для американской первой пары были переданы через специального посланника Джона Коула, который провел двухдневные переговоры с Лукашенко в Минске.

Ранее KP.RU сообщил, что 13 декабря в Минске прошел второй день переговоров Лукашенко с представителем американской администрации Коулом.

