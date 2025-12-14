Нарушение кровотока в мышцах ног может указывать на проблемы сердцем

На ранних этапах сердечной недостаточности, за несколько месяцев до появления изменений в самом сердце, в мышцах нижних конечностей появляются нарушения микроциркуляции, выяснили ученые из Университета Торонто.
Их исследование опубликовал сайт University of Toronto (UТ). В нем говорится, что ученые провели эксперимент на животных и зафиксировали нарушения микроциркуляции крови в мышцах нижних конечностей задолго до того, как МРТ обнаружила изменения в сердечной ткани. При этом у самцов крыс с диабетом нарушения микроциркуляции и сужение сосудов ног развивались быстрее и были более выражены, чем у самок. Ученые предположили, что существуют различия в механизмах развития сердечной недостаточности у мужчин и женщин, что может требовать разработки отдельных диагностических критериев для с учетом пола.
Ученые сделали вывод, что утолщение миокарда, расширение предсердий и снижение насосной функции, которые являются признаками сердечной недостаточности, обнаруживаются на относительно поздних стадиях болезни, когда возможности профилактики и раннего вмешательства ограничены. Таким образом, оценка состояния сосудов нижних конечностей может стать новым инструментом ранней диагностики сердечной недостаточности, считают ученые. Следующим этапом станут клинические исследования с участием людей, говорится в статье.
Ранее бариатрический хирург, доктор медицинских наук, профессор Наталья Бордан рекомендовала обратиться к врачу, если индекс массы тела превышает 30, что указывает на ожирение.