Нарушение кровотока в мышцах ног может указывать на проблемы сердцем

Их исследование опубликовал сайт University of Toronto (UТ). В нем говорится, что ученые провели эксперимент на животных и зафиксировали нарушения микроциркуляции крови в мышцах нижних конечностей задолго до того, как МРТ обнаружила изменения в сердечной ткани. При этом у самцов крыс с диабетом нарушения микроциркуляции и сужение сосудов ног развивались быстрее и были более выражены, чем у самок. Ученые предположили, что существуют различия в механизмах развития сердечной недостаточности у мужчин и женщин, что может требовать разработки отдельных диагностических критериев для с учетом пола.