Белкоопсоюз: потребкооперация по ряду позиций формирует 5−7% стабфондов страны

Белкоопсоюз как крупная структура планирует дальнейшее развитие системы стабфондов, расширяя возможности для производителей и потребителей через оптимизацию логистики и хранения. Организация располагает 60 специализированными хранилищами, расположенными во всех областях страны, с единовременной емкостью более 11 тыс. т.