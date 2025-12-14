Белкоопсоюз: потребкооперация по ряду позиций формирует 5−7% стабфондов страны

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потребкооперация по ряду позиций формирует 5−7% стабфондов страны. Об этом рассказал начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Алексей Сиротин в проекте БЕЛТА «Страна говорит».
«В системе потребительской кооперации удельный вес в формировании стабилизационных фондов по ряду позиций составляет от 5% до 7%. Однако основную роль играют сельскохозяйственные производители и крупные фермерские хозяйства, обеспечивая значительную часть объемов», — рассказал Алексей Сиротин.
Белкоопсоюз как крупная структура планирует дальнейшее развитие системы стабфондов, расширяя возможности для производителей и потребителей через оптимизацию логистики и хранения. Организация располагает 60 специализированными хранилищами, расположенными во всех областях страны, с единовременной емкостью более 11 тыс. т.
«Эти хранилища используются для закладки продукции от сельхозпроизводителей, ее выборки и длительного хранения. Они обеспечивают текущую реализацию через 4 тыс. объектов торговли в системе потребкооперации, а также автолавки для отдаленных районов, гарантируя бесперебойное снабжение населения», — обратил внимание начальник управления. -0-
