Енот, устроивший погром в американском алкомаркете, оказался рецидивистом

Женщина, обнаружившая енота после инцидента, рассказала, что местные жители давно его знают. По её словам, зверь не впервые появляется в этом здании и действует по узнаваемому сценарию. Сотрудница уточнила, что это уже третий подобный случай. Ранее енот попадал в карате-студию, а также, предположительно, сумел пробраться в офис Департамента транспортных средств, где съел оставленные закуски. Все эти объекты находятся рядом с магазином алкоголя.