Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер пианист и композитор Левон Оганезов

Народный артист России Левон Оганезов ушел из жизни в возрасте 84 лет, не дожив до дня рождения меньше двух недель.

Умер советский и российский пианист и композитор, народный артист России Левон Оганезов. Сообщение об этом появилось на его официальной странице в Facebook*.

Музыкант ушел из жизни накануне, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, уточняется в публикации. Ему было 84 года, артист не дожил до юбилея меньше двух недель (день рождения — 25 декабря).

«Для своих многочисленных поклонников он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом», — подчеркивается в посте.

Подробности о прощании будут сообщены позже.

Оганезов сотрудничал со многими известными артистами, например с Клавдией Шульженко, Валентиной Толкуновой, Иосифом Кобзоном, Андреем Мироновым. Также он снялся в нескольких фильмах, среди которых «След дождя» и «Ключ от спальни», и работал телеведущим.

Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет ушла из жизни искусствовед, бывший заместитель гендиректора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.

* Владелица соцсети, американская компания Meta, признана в России экстремистской организацией.