Умер пианист и композитор Левон Оганезов

Умер советский и российский пианист и композитор, народный артист России Левон Оганезов. Сообщение об этом появилось на его официальной странице в Facebook*.
Музыкант ушел из жизни накануне, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, уточняется в публикации. Ему было 84 года, артист не дожил до юбилея меньше двух недель (день рождения — 25 декабря).
«Для своих многочисленных поклонников он запомнится виртуозностью и искрометным юмором. Для нас он навсегда останется любимым мужем, папой, дедушкой, прадедом, тестем и лучшим другом», — подчеркивается в посте.
Подробности о прощании будут сообщены позже.
Оганезов сотрудничал со многими известными артистами, например с Клавдией Шульженко, Валентиной Толкуновой, Иосифом Кобзоном, Андреем Мироновым. Также он снялся в нескольких фильмах, среди которых «След дождя» и «Ключ от спальни», и работал телеведущим.
Ранее сообщалось, что в возрасте 79 лет ушла из жизни искусствовед, бывший заместитель гендиректора Русского музея по научной работе Евгения Петрова.
* Владелица соцсети, американская компания Meta, признана в России экстремистской организацией.