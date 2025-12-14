Группа из 13 туристов потерялась при попытке покорения горы Ослянка в Прикамье

Жена одного из пропавших рассказала порталу, что в группу вошли как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Выходить на связь они перестали около 16:00 по местному времени (09:00 по московскому) 13 декабря. Telegram-канал Baza добавляет, что подняться на гору решила ~компания друзей в возрасте от 27 до 43 лет~. Один из них сообщал близким, что им удалось достичь вершины и группа готовится к спуску.