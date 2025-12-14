Умер российский композитор и актёр Левон Оганезов

На 85-м году жизни скончался советский и российский пианист-виртуоз, актер, телеведущий и композитор Левон Оганезов. О его смерти, наступившей 13 декабря, сообщила дочь артиста. Причиной стала продолжительная болезнь. Оганезов был широко известен как искрометный аккомпаниатор, работавший с Иосифом Кобзоном, Владимиром Винокуром, Ларисой Голубкиной и другими звездами. Телезрители запомнили его по программам «Клуб “Белый попугай”», «Суета вокруг рояля» и «Жиснь прекрасна». Он также снимался в кино.