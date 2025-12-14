Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер российский композитор и актёр Левон Оганезов

На 85-м году жизни скончался советский и российский пианист-виртуоз, актер, телеведущий и композитор Левон Оганезов. О его смерти, наступившей 13 декабря, сообщила дочь артиста. Причиной стала продолжительная болезнь. Оганезов был широко известен как искрометный аккомпаниатор, работавший с Иосифом Кобзоном, Владимиром Винокуром, Ларисой Голубкиной и другими звездами. Телезрители запомнили его по программам «Клуб “Белый попугай”», «Суета вокруг рояля» и «Жиснь прекрасна». Он также снимался в кино.

9

На 85-м году жизни скончался советский и российский пианист-виртуоз, актер, телеведущий и композитор Левон Оганезов. 13 декабря о смерти артиста сообщила дочь. Причиной стала продолжительная болезнь.

Оганезов был широко известен как искрометный аккомпаниатор, работавший с Иосифом Кобзоном, Владимиром Винокуром, Ларисой Голубкиной, Клавдией Шульженко, Валентиной Толкуновой и другими звездами. Телезрители запомнили его по программам «Клуб “Белый попугай”», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна». Он также снимался в кино.