Ямальская авиакомпания подарит детям новогодние сюрпризы в полете

Авиаперевозчик запускает акцию в пятый раз.
Дети-пассажиры авиакомпании «Ямал» встретят Новый год в полете с подарками. В 2025 году перевозчик продолжит раздачу новогодних наборов на своих рейсах — акция пройдет уже в пятый раз. О продлении инициативы сообщили представители департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«В этом году также планируется выдавать новогодние подарки для детей на рейсах авиакомпании “Ямал”», — сообщили представители ведомства в телеграм-чате «Обращения ЯНАО». Сюрпризы предназначены для создания на борту праздничной атмосферы и поддержки семей, которые путешествуют с детьми в период новогодних каникул.
Ранее представители авиакомпании «Ямал» анонсировали старт продаж билетов на межмуниципальные авиарейсы, которые будут выполняться с 1 января по 30 марта 2026 года. Первый рейс соединит Салехард и Ноябрьск (по понедельникам и средам), второй — Салехард и Новый Уренгой (по понедельникам и пятницам).