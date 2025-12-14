Ямальская авиакомпания подарит детям новогодние сюрпризы в полете

Ранее представители авиакомпании «Ямал» анонсировали старт продаж билетов на межмуниципальные авиарейсы, которые будут выполняться с 1 января по 30 марта 2026 года. Первый рейс соединит Салехард и Ноябрьск (по понедельникам и средам), второй — Салехард и Новый Уренгой (по понедельникам и пятницам).