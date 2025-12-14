Ричмонд
Число погибших в результате теракта в Сиднее выросло до 16 человек

Число погибших в результате теракта в Сиднее выросло до 16 человек. Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщила местная полиция.

Один из погибших — ребенок. Всего пострадало 40 человек, передает РЕН ТВ со ссылкой на информацию от правоохранителей.

Однако в то же время министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк сообщил только о 15 погибших.

— Это абсолютно ужасно для нашего общества в целом, для всех австралийцев, но особенно тяжело для еврейской общины, — прокомментировал он произошедшее в утреннем эфире телепрограммы Nine Today Show.

Среди пострадавших есть гражданка России — ей прострелили руку. Женщина приехала на праздник на пляж Бондай-Бич, где отмечали первый день Хануки — иудейского праздника. Там присутствовало много евреев и русскоговорящих.

Теракт произошел утром 14 декабря. Изначально сообщалось, что в результате нападения погибли 12 человек. Позже в Сети также появилась видеозапись, на которой видно, как мужчина голыми руками обезвредил террориста, расстреливавшего людей. Он подбежал к стрелявшему со спины, вступил с ним в борьбу и вырвал оружие из рук. Оказалось, что это был торговец фруктами. После этого нападавший попытался скрыться с места происшествия.