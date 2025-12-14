Россиян предупредили о насекомых и плесени в новогодних елках

Кстати, сруб ёлки может грозить правонарушителям уголовной ответственностью в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет. А при перевозке ёлки на автомобиле она не должна загораживать обзор, световые приборы и государственный номер, рассказал RT.