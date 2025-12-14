Ричмонд
Россиян предупредили о насекомых и плесени в новогодних елках

Биотехнолог Золотарева: в живой елке могут жить короеды и пауки.

Источник: Комсомольская правда

Покупка живой ели для празднования Нового года может обернуться проблемами — дело в том, что вместе с деревом в дом способны проникнуть насекомые и плесень. Об этом сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.

— В древесной коре и в трещинах ствола часто зимуют насекомые, включая жуков-короедов, тлю и некоторых паукообразных. Другую проблему представляет природная микрофлора, например, споры плесневых грибов, — пояснила эксперт.

Специалист добавила, что перед установкой в помещении дерево следует встряхнуть и промыть ствол и ветви прохладной проточной водой. Разместить ель лучше в проветриваемом помещении.

Кстати, сруб ёлки может грозить правонарушителям уголовной ответственностью в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет. А при перевозке ёлки на автомобиле она не должна загораживать обзор, световые приборы и государственный номер, рассказал RT.