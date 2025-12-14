Ричмонд
Названы возможные последствия заражения гонконгским гриппом

Вирусолог Протасова: гонконгский грипп может провоцировать болезни сердца.

Источник: Комсомольская правда

Гонконгский грипп, который зафиксировали медики в России, может обернуться тяжелыми последствиями. Особенно, если болеет пожилой человек или маленький ребенок. Об этом заявила в разговоре с aif.ru вирусолог Светлана Протасова.

— Гонконгский грипп может вызвать тяжелые осложнения, например, пневмонию, миокардит, отит. Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний, — пояснила медик.

По словам врача, данный штамм гриппа также опасен для беременных женщин и людей с диабетом, астмой, заболеваниями почек.

По данным «Москвы 24», штамм H3N2 доминирует среди вирусов гриппа в России с декабря 2025 года. К особенностям заболевания относятся высокая контагиозность и быстрое развитие инфекции.

При этом, сейчас в РФ наблюдается рост числа случаев заболевания, но превышение эпидемического порога остается незначительным, передает 360.ru.