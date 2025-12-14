Число погибших в результате теракта в Сиднее увеличилось до 16

Ранее власти региона подтверждали гибель 15 человек. Министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Райан Парк сообщал, что среди погибших был ребёнок, который умер в ночное время в детской больнице Сиднея. Он также информировал о переводе нескольких раненых в специализированное медицинское учреждение.
Власти штата продолжают уточнять сведения о состоянии пострадавших и взаимодействуют с экстренными службами.
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по людям в районе пляжа Бондай в Сиднее 14 декабря во время мероприятия, приуроченного к еврейскому празднику Ханука. По информации полиции, на месте находились более тысячи человек, в том числе семьи с детьми. Один из нападавших погиб при задержании, второй получил ранение и был госпитализирован в критическом состоянии. СМИ уведомляют, что среди пострадавших в Сиднее есть россиянка.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.