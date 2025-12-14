Без грелок и повязок: врач рассказала, как действовать при ушибе

А вот при обморожениях, напротив, нужно постепенно согревать пострадавшего, предложить ему тёплое питьё и наложить сухую повязку. Ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри, растирать повреждённые места снегом или наносить масло, передает Life.ru.