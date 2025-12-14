Без грелок и повязок: врач рассказала, как действовать при ушибе

Зима — время повышенного травматизма из-за падений на льду. Как оказать помощь себе и другим в случае ушиба, рассказала в беседе с «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.
— Не стоит растирать и греть ушибленное место, накладывать тугую повязку. Это может усиливать отек и нарушить местное кровообращение. Самая большая ошибка — игнорировать боль или пытаться ее перетерпеть. Лучше показаться врачу, — сказала доктор.
Медик добавила, что, при ушибе боль должна пройти после одного часа в покое. Отек и гематома могут сохраняться в течение нескольких часов.
А вот при обморожениях, напротив, нужно постепенно согревать пострадавшего, предложить ему тёплое питьё и наложить сухую повязку. Ни в коем случае нельзя вскрывать образовавшиеся пузыри, растирать повреждённые места снегом или наносить масло, передает Life.ru.
Во время гололеда пешеходам стоит переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах за счет яркой одежды и световозвращающих элементов, уточняет «Москва 24».