До 16 человек выросло число погибших в теракте в Сиднее, среди них ребёнок

Австралийская полиция обновила статистику по количеству погибших и пострадавших при стрельбе на пляже в Сиднее.
«В результате нападения погибли 16 человек, в том числе один из двух предполагаемых нападавших, еще 38 человек находятся в больнице», — информирует телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что среди погибших при инциденте есть ребёнок. Напомним, чудовищный теракт произошел в Австралии. На пляже Бонди в Сиднее двое преступников открыли огонь из винтовок по тысячам людей, собравшихся там отметить первый день еврейского праздника Ханука. Они успели сделать 50−60 выстрелов.
Также сообщалось, что жертвой теракта на пляже в Сиднее стал русскоговорящий одессит. Мужчина пережил Холокост. Он погиб, закрывая собой от пули супругу.