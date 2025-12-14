Ричмонд
До 16 человек выросло число погибших в теракте в Сиднее, среди них ребёнок

После теракта на пляже в Сиднее 38 пострадавших госпитализированы.

Источник: Комсомольская правда

Австралийская полиция обновила статистику по количеству погибших и пострадавших при стрельбе на пляже в Сиднее.

«В результате нападения погибли 16 человек, в том числе один из двух предполагаемых нападавших, еще 38 человек находятся в больнице», — информирует телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что среди погибших при инциденте есть ребёнок. Напомним, чудовищный теракт произошел в Австралии. На пляже Бонди в Сиднее двое преступников открыли огонь из винтовок по тысячам людей, собравшихся там отметить первый день еврейского праздника Ханука. Они успели сделать 50−60 выстрелов.

Как пара из Сочи чудом избежала трагедии на сиднейском пляже, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что жертвой теракта на пляже в Сиднее стал русскоговорящий одессит. Мужчина пережил Холокост. Он погиб, закрывая собой от пули супругу.