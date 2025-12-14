До 16 человек выросло число погибших в теракте в Сиднее, среди них ребёнок

Ранее сообщалось, что среди погибших при инциденте есть ребёнок. Напомним, чудовищный теракт произошел в Австралии. На пляже Бонди в Сиднее двое преступников открыли огонь из винтовок по тысячам людей, собравшихся там отметить первый день еврейского праздника Ханука. Они успели сделать 50−60 выстрелов.