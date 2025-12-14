Ричмонд
Над небом регионов уничтожили больше 70 беспилотников

Системами противовоздушной обороны были ликвидированы 71 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС России отражают атаку ВСУ.

«Противовоздушная оборона сбила с 20.00 мск до 23.00 по московскому времени 71 украинский БПЛА над несколькими областями. Над территорией Ростовской области — 52 БПЛА, 10 — над Брянской, три БПЛА — над Белгородской, по два БПЛА — над территориями Тульской и Рязанской областей и по одному БПЛА — над территорией Волгоградской области и над акваторией Азовского моря», — передали в ведомстве.

