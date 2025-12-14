Новогодний стол в России обойдется россиянам в среднем в 10 тысяч рублей

В этот стандартный набор, рассчитанный на четырех человек, вошли ингредиенты для горячего (в частности, запеченная курица с картофелем, которая обойдется в 511 рублей), салатов «Оливье» (576 рублей) и «Сельдь под шубой» (291 рубль), а также фрукты и десерт.