Новогодний стол в России обойдется россиянам в среднем в 10 тысяч рублей

Средняя стоимость набора продуктов для традиционного новогоднего застолья по России в этом году составит около 10 тысяч рублей. Это следует из расчетов по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.
В этот стандартный набор, рассчитанный на четырех человек, вошли ингредиенты для горячего (в частности, запеченная курица с картофелем, которая обойдется в 511 рублей), салатов «Оливье» (576 рублей) и «Сельдь под шубой» (291 рубль), а также фрукты и десерт.
Самой дорогой позицией в списке оказались закуски: продукты для 12 бутербродов с красной икрой потребуют 2 666 рублей. Мясная и сырная нарезка обойдется в 1 237 рублей.
Среди напитков главный атрибут праздника — бутылка игристого вина — стоит в среднем 425 рублей. Общая стоимость алкоголя (игристое, столовое вино и коньяк) с безалкогольными напитками значительно увеличивает общую сумму праздничного стола, передает РИА Новости.
Многие люди начинают готовиться к празднованию Нового года заранее. Однако некоторые продукты, в особенности фасованные нарезки, лучше ставить на стол свежими. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.