Как не переесть за новогодним столом: советы диетолога

Диетолог Кованова посоветовала поесть за три часа до новогоднего застолья.

Источник: Комсомольская правда

Новогоднее застолье ассоциируется с множеством блюд и угощений, обилие которых нередко приводит к перееданию. Как избежать тяжести в желудке и сохранить умеренность, рассказала в разговоре с aif.ru диетолог Софья Кованова.

— Не переесть в Новый год возможно, если поесть перед новогодним застольем — примерно за три часа, — посоветовала специалист.

Эксперт также призвала соблюдать порядок блюд: сначала необходимо употребить порцию легкого овощного салата без добавления майонеза.

Тем временем, набор продуктов для новогоднего стола в России оценивается в 10 тыс. рублей. В данный набор включаются продукты для приготовления мяао курицы, овощной нарезки, картофеля, а также традиционных салатов и напитков, передает телеканал «Царьград».

При этом, консервированные продукты, которые станут основой для новогодних салатов, можно приобрести уже сейчас без риска для качества, также можно закупить соки и газировки, сообщает Life.ru.