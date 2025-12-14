Ричмонд
Терапевт предупредил о рисках употребления свинины

Свинина быстро портится, из-за чего становится источником инфекции.

Источник: Комсомольская правда

Свинина не самое полезное мясо, помимо большого содержания жира, в ней могут содержаться паразиты. Об этом предупредил в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин.

— Свинина быстрее портится, из-за чего нередко становится источником инфекции. К тому же именно свинина чаще всего содержит в себе различных паразитов, — отметил доктор.

Медик заявил, что, кроме того, такое мясо способно вызывать аллергическую реакцию: продукт опасен тем, что может не усваиваться у некоторых людей.

Ранее KP.RU сообщил, что наибольший вред приносят полуфабрикаты, приготовленные из свинины (котлеты, тефтели длительного хранения; полукопченые колбасы, ветчина). Чтобы избежать заражения паразитами, важно хорошо прожаривать или проваривать свинину. Употреблять мясо с кровью недопустимо — при поедании плохо прожаренного мяса человек может заразиться.