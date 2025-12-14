Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какие напитки в мороз согревают лучше всего

Нарколог Тюрин посоветовал в мороз пить не алкоголь, а воду с лимоном.

Источник: Комсомольская правда

Напитки с алкоголем не согреют в мороз, так как нарушают работу системы терморегуляции организма. Вместо них следует пить больше теплой воды или морса, об этом заявил в разговоре с изданием Lenta.ru нарколог Андрей Тюрин.

— Согреваться в морозы лучше простым горячим чаем или горячей водой с лимоном. Такие напитки обладают тонизирующим эффектом, повышают температуру тела и восполняют потерю жидкости, — считает эксперт.

Еще один полезный и согревающий вариант напитка — имбирный чай с медом. Имбирь мягко разгоняет кровообращение, а мед обеспечит организм быстрой энергией, добавил нарколог.

Рекомендуется в морозы и куриный бульон — он не только согревает, но и насыщает, восстанавливая энергетический баланс, передает «Москва 24».

Ранее Life.ru сообщил, что с наступлением зимы большинство россиян (82%) предпочитают согреваться при помощи горячих напитков. Самыми популярными являются чай (68%) и кофе (60%).