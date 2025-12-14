Ричмонд
Тюменцы массово закупают костюмы Деда Мороза

В преддверии новогодних праздников в Тюмени спрос на костюмы Деда Мороза увеличился в 2,5 раза. В ноябре общий объем продаж новогодних костюмов и аксессуаров, связанных с главными праздничными персонажами, оказался на 20 % выше, чем в октябре. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Товары».

За месяц продажи костюмов Снегурочки увеличились на 83 %, а костюмов Деда Мороза — на 150 %

«Продажи новогодних костюмов и атрибутов главных праздничных персонажей на Авито в ноябре в Тюмени выросли на 20% в сравнении с октябрем. Заметнее всего выросли продажи костюмов Деда Мороза — в 2,5 раза», — рассказали эксперты.

Наиболее впечатляющий рост показали отдельные категории товаров: посохи Деда Мороза стали покупать на 94 % чаще (средняя цена — 3 500 рублей, что на 8 % ниже октябрьского уровня), а бороды новогоднего волшебника — на 76 % (в среднем за 3 500 рублей, цена снизилась на 6 %). Костюмы Снегурочки также продемонстрировали существенный прирост — продажи выросли на 83 % при средней стоимости 6 000 рублей (цена упала на 17 % за месяц).