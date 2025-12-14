Москвичам пообещали температурные качели на следующей неделе

С понедельника, 15 декабря, погода в Москве будет постоянно меняться — в городе ожидаются морозы, а затем, резкое потепление. Об этом рассказал изданию NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.
— Самыми холодными будут понедельник и вторник, ночные температуры достигнут −11 градусов. В среду и четверг уже потеплеет — до +4 градусов. Осадки продолжатся в виде мокрого дождя, — отметил метеоролог.
Синоптик добавил, что существенных колебаний атмосферного давления на протяжении недели ждать не следует. Ветер будет преимущественно южный и юго-западный.
Ранее KP.RU сообщил, что к центру Европейской части России приближается циклон, который и обеспечит резкое потепление — температуры будут соответствовать концу октября.
Следующее похолодание и минусовые температуры, от нуля до −5 градусов, ожидаются не раньше 23 декабря.