Школьный автобус сорвался со скалы в двадцатиметровую бездну: погибли 16 человек

В результате аварии со школьным автобусом в колумбийском департаменте Антиокия погибли более 10 человек, еще около 20 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрес Хулиан Рендон в соцсети X.
По информации издания El Tiempo, в автобусе находилось 40 пассажиров — дети возвращались с экскурсии. В какой-то момент транспортное средство сорвалось в двадцатиметровую пропасть.
Пострадавших оперативно доставили в больницы, спасатели продолжают работать на месте происшествия.
«Все ближайшие медицинские учреждения задействованы для оказания помощи в этой чрезвычайной ситуации», — отметил губернатор.
Известно, что по последним данным число погибших возросло до 16 человек.
Ранее в ЮАР произошло другое ужасное ДТП, в результате которого погибли 18 детей. Водитель грузовика, 29-летний Сибусисо Сияя, управлял 55-тонным грузовиком с прицепом и разогнался до 100 км/ч. Он пересёк двойную сплошную линию и пошёл на опасный обгон, в результате чего столкнулся с школьным автобусом.