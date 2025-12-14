Школьный автобус сорвался со скалы в двадцатиметровую бездну: погибли 16 человек

Ранее в ЮАР произошло другое ужасное ДТП, в результате которого погибли 18 детей. Водитель грузовика, 29-летний Сибусисо Сияя, управлял 55-тонным грузовиком с прицепом и разогнался до 100 км/ч. Он пересёк двойную сплошную линию и пошёл на опасный обгон, в результате чего столкнулся с школьным автобусом.