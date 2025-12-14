Ричмонд
Умер народный артист России Левон Оганезов

Российский пианист и концертмейстер Левон (Леонтий) Оганезов скончался 13 декабря 2025 года после продолжительной болезни. Об этом его представители сообщили в официальном обращении в социальных сетях. Музыканту было 80 лет. В сообщении уточняется, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Артист продолжительное время страдал от онкологии.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, скончался Леонтий Саркисович Оганезов», — говорится в сообщении представителей музыканта. Они выразили соболезнования родным и близким пианиста и поблагодарили поклонников за поддержку в период его болезни.

Представители Оганезова напомнили, что он был известен как виртуозный концертмейстер и аккомпаниатор, который на протяжении многих лет сотрудничал с ведущими артистами советской и российской эстрады. Музыкант создавал аранжировки и музыкальные программы, работал в жанре эстрадного концерта, участвовал в телепроектах, театральных постановках и фильмах. На телевидении он вел развлекательные и музыкальные шоу, выступал в качестве участника и музыкального ведущего крупных программ. Информация о дате и месте прощания с пианистом будет опубликована позднее, сообщили его представители.