Умер народный артист России Левон Оганезов

Представители Оганезова напомнили, что он был известен как виртуозный концертмейстер и аккомпаниатор, который на протяжении многих лет сотрудничал с ведущими артистами советской и российской эстрады. Музыкант создавал аранжировки и музыкальные программы, работал в жанре эстрадного концерта, участвовал в телепроектах, театральных постановках и фильмах. На телевидении он вел развлекательные и музыкальные шоу, выступал в качестве участника и музыкального ведущего крупных программ. Информация о дате и месте прощания с пианистом будет опубликована позднее, сообщили его представители.