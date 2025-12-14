52 БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области вечером в воскресенье

За три часа вечером воскресенья, 14 декабря, в небе над Россией силами бойцов противовоздушной обороны был ликвидирован 71 беспилотник. При этом большинство, 52, над территорией Ростовской области. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ.
— В период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, из которых 52 БПЛА — над территорией Ростовской области и один — над акваторией Азовского моря, — прокомментировали в военном ведомстве.
Официальной информации о последствиях массовой атаки беспилотников на донской регион пока не поступало.
Напомним, накануне в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Жители региона получили оповещение от РСЧС, в котором их просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
