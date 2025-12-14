Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

52 БПЛА были уничтожены над территорией Ростовской области вечером в воскресенье

Работают силы ПВО: За последние три часа над Россией ликвидировали 71 беспилотник, 52 из которых — в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За три часа вечером воскресенья, 14 декабря, в небе над Россией силами бойцов противовоздушной обороны был ликвидирован 71 беспилотник. При этом большинство, 52, над территорией Ростовской области. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале министерства обороны РФ.

— В период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, из которых 52 БПЛА — над территорией Ростовской области и один — над акваторией Азовского моря, — прокомментировали в военном ведомстве.

Официальной информации о последствиях массовой атаки беспилотников на донской регион пока не поступало.

Напомним, накануне в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Жители региона получили оповещение от РСЧС, в котором их просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

В Ростовской области в ночь на 14 декабря отразили беспилотную атаку.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше