Умер композитор Левон Оганезов

В возрасте 84 лет умер советский и российский пианист, композитор Левон Оганезов. Он работал с Клавдией Шульженко, Иосифом Кобзоном, Валентиной Толкуновой, Андреем Мироновым, а также был соведущим нескольких телевизионных программ.

Источник: РИА "Новости"

«С глубоким прискорбием сообщаем, что вчера, 13 декабря, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался Леонтий Саркисович Оганезов», — написали близкие композитора в его Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Дата и место прощания с Оганезовым будут известны позже.

Левон Оганезов был соведущим в программах «Клуб “Белый попугай”», «Суета вокруг рояля», «Жизнь прекрасна». Он снялся в нескольких фильмах, а также участвовал в спектакле «Прощай, конферансье!» Московского театра сатиры. В 1993 году был удостоен звания заслуженного артиста России, в 2010-м — звания народного.