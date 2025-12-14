Ричмонд
Эксперт назвал размер штрафа за украшение подъезда цветами

Постановление правительства запрещает загромождать пути эвакуации.

Источник: Комсомольская правда

В подъездах запрещено самовольно устанавливать кадки с растениями или цветы в горшках. Решение должно быть принято на собрании жильцов и не противоречить правилам пожарной безопасности. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом NEWS.ru эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.

— Постановление правительства запрещает загромождать пути эвакуации и устраивать кладовые на лестничных маршах. Если цветок сужает проход или перекрывает доступ к электрощитку, инспектор МЧС может зафиксировать нарушение. Гражданам предусмотрены штрафы до 15 тысяч рублей, для УК — до 400 тысяч рублей, — заявил специалист.

При этом, перед размещением цветов в подъезде важно заручиться согласием других жильцов — для этого нужно инициировать общее собрание и закрепить согласие протоколом.

Ранее KP.RU сообщил, что без уведомления жильцы могут прополоть грядки или посадить цветы на придомовой территории. В случае если клумба расположена на месте, где проходят инженерные коммуникации и необходим ремонт, цветник придется переместить в другое место на придомовой территории.