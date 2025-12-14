Эксперт назвал размер штрафа за украшение подъезда цветами

В подъездах запрещено самовольно устанавливать кадки с растениями или цветы в горшках. Решение должно быть принято на собрании жильцов и не противоречить правилам пожарной безопасности. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом NEWS.ru эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь.