Вирусолог перечислила симптомы гонконгского гриппа

В выигрыше те, кто недавно сделал прививку от гриппа. В нынешнем сезоне по рекомендации ВОЗ во все вакцины входят два подтипа вируса гриппа А, а значит антигены к H3N2 при прививке сформированы, добавил «Российская газета».