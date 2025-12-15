Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вирусолог перечислила симптомы гонконгского гриппа

Вирусолог Протасова: боль в глазах и горле может указывать на гонконгский грипп.

Источник: Комсомольская правда

Заражение гонконгским гриппом требует немедленного обращения к врачу, так как самолечение вируса может обернуться тяжелыми последствиями. О том, как заподозрить у себя грипп, сообщила в разговоре с изданием aif.ru вирусолог Светлана Протасова.

— Среди основных симптомов гонконгского гриппа резкий скачок температуры до 38,5−40 градусов, боль в мышцах и суставах, боль при движении глазных яблок. Также характерны сухой кашель, боль в горле, заложенность носа.

Доктор добавила, что у пациентов, кроме того, наблюдается сильная слабость, а в некоторых случаях — тошнота и диарея.

По данным Роспотребнадзора, в более 80% случаев у заболевших в этом сезоне выявлен штамм гриппа А (H3N2), известный также как гонконгский. На данный момент сообщается о как минимум шести регионах, куда мог проникнуть вирус, передают «Известия».

В выигрыше те, кто недавно сделал прививку от гриппа. В нынешнем сезоне по рекомендации ВОЗ во все вакцины входят два подтипа вируса гриппа А, а значит антигены к H3N2 при прививке сформированы, добавил «Российская газета».