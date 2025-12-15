Вирусолог перечислила симптомы гонконгского гриппа

Заражение гонконгским гриппом требует немедленного обращения к врачу, так как самолечение вируса может обернуться тяжелыми последствиями. О том, как заподозрить у себя грипп, сообщила в разговоре с изданием aif.ru вирусолог Светлана Протасова.
— Среди основных симптомов гонконгского гриппа резкий скачок температуры до 38,5−40 градусов, боль в мышцах и суставах, боль при движении глазных яблок. Также характерны сухой кашель, боль в горле, заложенность носа.
Доктор добавила, что у пациентов, кроме того, наблюдается сильная слабость, а в некоторых случаях — тошнота и диарея.
По данным Роспотребнадзора, в более 80% случаев у заболевших в этом сезоне выявлен штамм гриппа А (H3N2), известный также как гонконгский. На данный момент сообщается о как минимум шести регионах, куда мог проникнуть вирус, передают «Известия».
В выигрыше те, кто недавно сделал прививку от гриппа. В нынешнем сезоне по рекомендации ВОЗ во все вакцины входят два подтипа вируса гриппа А, а значит антигены к H3N2 при прививке сформированы, добавил «Российская газета».