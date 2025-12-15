Что можно и нельзя делать в день Аввакума 15 декабря, когда узнают о похолодании

Православная церковь 15 декабря вспоминает святого Аввакума. В народе празднуют Аввакумов день. В данный день узнавали в резком похолодании.
Что нельзя делать 15 декабря.
Запрещено оставлять дверь открытой. Считалось, что из дома может уйти счастье. Не рекомендуется ссориться, провоцировать конфликты.
Что можно делать 15 декабря.
По традиции, 15 декабря ходили в храм и молились святому. У него просили избавления от бессонницы.
Согласно приметам, дождь в названный день предупреждает о непогоде до февраля. В том случае, если Луна в тумане, то будет метель.
