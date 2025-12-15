Народный календарь. Чего нельзя делать беременным в Саввин день, 18 декабря

Православные 18 декабря чтут Савву Освященного, жившего в V-VI веках и создавшего Иерусалимский устав, который до сих пор используется в богослужении. В народе эту дату прозвали Саввин день.
18 декабря, согласно приметам, следует избегать визитов к друзьям, а беременным женщинам не стоит мыть голову, так как из-за этого у ребенка могут возникнуть проблемы с памятью.
Также в эту дату владельцам лошадей стоит избегать ругани, так как это может плохо сказаться на животных. При этом Саввин день считается удачным для предложения руки и сердца — это предвещает счастливую семейную жизнь.
Чтобы не обидеть святого, верующим рекомендуется провести день в молитвах и духовных беседах.
Приметы погоды:
Собака много спит и плохо ест — грядут обильные снегопады.
Полосатые облака на небе — скоро будет потепление.
Если белки активно бегают по земле и покидают свои дупла, это также говорит о приближающемся потеплении.
Снегирь поет — жди сильной вьюги.
Именины отмечают: Захар, Сергей, Илья, Геннадий.