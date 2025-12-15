«Кровь хлестала повсюду»: стрельбу на праздновании Хануки в Сиднее устроили отец и сын

На пляже Бонди в Сиднее двое вооружённых людей открыли огонь из винтовок по тысячам собравшихся там людей, которые отмечали первый день еврейского праздника Ханука — одного из важнейших в иудейской традиции, связанного с освобождением Иерусалима от греко-сирийских войск. Об этом сообщает The Guardian.
По имеющимся данным, нападавшие сделали от 50 до 60 выстрелов, в результате чего погибло не менее 11 человек, среди которых был и ребёнок. Ещё 29 человек получили ранения, в том числе двое сотрудников полиции. Несколько пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Один из очевидцев, в интервью Daily Mail, рассказал, что мужчины остановили автомобиль, прикрепили к лобовому стеклу чёрный флаг с некой эмблемой, затем пересекли пешеходный мост и начали стрелять.
«Пожилые семьи весело проводили время. Дети играли на фестивале. А потом вдруг начался полный хаос. Это была кровавая бойня, это была настоящая бойня. Кровь хлестала повсюду», — поделился участник праздника.
Позднее полиция Австралии сообщила, что преступниками, устроившими стрельбу, оказались отец и сын — 50-летний мужчина и его 24-летний сын. Правоохранительные органы подтвердили, что за нападением стоят исключительно эти двое подозреваемых.
Также стало известно, что гражданка России получила ранение в руку во время нападения террористов на пляж в австралийском Сиднее.