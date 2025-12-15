«Кровь хлестала повсюду»: стрельбу на праздновании Хануки в Сиднее устроили отец и сын

По имеющимся данным, нападавшие сделали от 50 до 60 выстрелов, в результате чего погибло не менее 11 человек, среди которых был и ребёнок. Ещё 29 человек получили ранения, в том числе двое сотрудников полиции. Несколько пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии.