77-летняя стримерша из РФ победила в международной премии по Counter-Strike 2

Стримерша обошла конкурентов из стран со всего мира.
Российская стримерша по Counter-Strike 2 77-летняя Ольга, ставшая популярной в соцсетях благодаря трансляциям игр, получила награду в номинации «Лучший игровой момент года» на международной премии NNYS. Об этом рассказали во время NNYS Awards.
Награду в категории Best Gaming Moment of the Year получила российская стримерша i_Olga. Ее игровой эпизод с «эйсом» на карте Dust II в Counter-Strike 2 набрал рекордные просмотры в соцсетях и по голосам жюри и зрителей опередил остальных финалистов. В шорт-лист вошли пять моментов от киберспортсменов и стримеров из США, Южной Кореи, Бразилии и Европы.
Пенсионерка проживает в Нижнем Новгороде и ведет канал на платформе Twitch с 2021 года. По ее словам, шутеры помогают отвлечься от бытовых дел, таких как приготовление еды и посещение поликлиники, а также приносят дополнительный доход к пенсии.