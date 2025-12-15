Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

77-летняя стримерша из РФ победила в международной премии по Counter-Strike 2

Российская стримерша по Counter-Strike 2 77-летняя Ольга, ставшая популярной в соцсетях благодаря трансляциям игр, получила награду в номинации «Лучший игровой момент года» на международной премии NNYS. Об этом рассказали во время NNYS Awards.

Стримерша обошла конкурентов из стран со всего мира.

Российская стримерша по Counter-Strike 2 77-летняя Ольга, ставшая популярной в соцсетях благодаря трансляциям игр, получила награду в номинации «Лучший игровой момент года» на международной премии NNYS. Об этом рассказали во время NNYS Awards.

Награду в категории Best Gaming Moment of the Year получила российская стримерша i_Olga. Ее игровой эпизод с «эйсом» на карте Dust II в Counter-Strike 2 набрал рекордные просмотры в соцсетях и по голосам жюри и зрителей опередил остальных финалистов. В шорт-лист вошли пять моментов от киберспортсменов и стримеров из США, Южной Кореи, Бразилии и Европы.

Пенсионерка проживает в Нижнем Новгороде и ведет канал на платформе Twitch с 2021 года. По ее словам, шутеры помогают отвлечься от бытовых дел, таких как приготовление еды и посещение поликлиники, а также приносят дополнительный доход к пенсии.