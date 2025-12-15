77-летняя стримерша из РФ победила в международной премии по Counter-Strike 2

Награду в категории Best Gaming Moment of the Year получила российская стримерша i_Olga. Ее игровой эпизод с «эйсом» на карте Dust II в Counter-Strike 2 набрал рекордные просмотры в соцсетях и по голосам жюри и зрителей опередил остальных финалистов. В шорт-лист вошли пять моментов от киберспортсменов и стримеров из США, Южной Кореи, Бразилии и Европы.