Российская стримерша «бабушка Ольга» получила международную премию NNYS

Напомним, «бабушка Ольга» была номинирована на премию 29 ноября. Пенсионерка начала стримить на платформе Twitch в 2021 году. В описании её аккаунта указано, что она уже не новичок в мире онлайн-трансляций. На сегодняшний день у i_olga более 221 тысячи подписчиков, а её последний эйс в CS2, принёсший мировую славу, оказался не первым таким достижением. Помимо Counter-Strike 2, пенсионерка активно проводит трансляции по Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2 и другим популярным играм.