Синоптик Ильин: в новогоднюю ночь москвичей ждет мороз до 5 градусов

До Нового года остается совсем немного времени, россияне уже начали подготовку к главной ночи года. А синоптики тем временем рассказали о погоде, которую стоит ждать в эту ночью.
Большая часть Европейской России покрыта снегом, за исключением долинных районов Южного федерального и Северо-Кавказского округов.
В Московском регионе и ЦФО к Новому году должен сохраниться снежный покров. В ночь с 31 декабря на 1 января синоптики прогнозируют легкий мороз от ноля до — 5 градусов. А в начале января возможны заморозки до −8 градусов.
— В канун Нового года и 1-го числа все-таки пока в прогнозе рассчитывается небольшой снежок, — говорит 360.ru синоптик, военный метеоролог Александр Ильин.
Сочи.
Синоптик обещает, что горнолыжный сезон в Сочи состоится. В высокогорьях уже сейчас лежит снег на юге.
Санкт-Петербург.
В Северной столице близость к Балтийскому морю обуславливает перепады температур. Не исключено, то и в Новый год снега не будет.
В Петербурге преобладает морской климат, тон ему задает приатлантическая зона.
Сибирь.
А вот в Сибири в Новый год будет снежно. Прогнозируются резкие колебания температур, но до оттепели точно не дойдет.
Самые сильные морозы ожидаются в Верхоянске и Оймяконе в Якутии. Настоящие холода придут после зимнего солнцестояния.
— Часы солнечного сияния сокращаются, день сокращается. И даже есть пословица: «Солнышко на лето, зима на мороз». То есть после 22 декабря обычно холодает хорошо, — сказала метеоролог Екатерина Пестрякова.
А вот в Москве снежный покров, который наблюдается в середине месяца, не сохранится до 31 декабря. Тем временем, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, высота снежного покрова составила 2 см — это менее 15% от климатической нормы сегодняшнего дня, сообщает RT.
Уже с 16 декабря в столицу вернется оттепель. Температура воздуха в Москве прогреется и дойдет до состояния от минус 3 до плюс 2 градусов. Не исключен небольшой снег. В ночь на среду, 17 декабря, температура также сохранится на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов, пишет Газета.ru.