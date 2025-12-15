Синоптик Ильин: в новогоднюю ночь москвичей ждет мороз до 5 градусов

Уже с 16 декабря в столицу вернется оттепель. Температура воздуха в Москве прогреется и дойдет до состояния от минус 3 до плюс 2 градусов. Не исключен небольшой снег. В ночь на среду, 17 декабря, температура также сохранится на уровне от минус 3 до плюс 2 градусов, пишет Газета.ru.