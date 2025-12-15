Биолог Лялина: повторное замораживание мяса способствует размножению бактерий

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина предупредила, что неправильная заморозка мяса может навредить здоровью.
Из-за нарушения условий возможен резкий рост вредных бактерий, а значит, возникает риск пищевого отравления.
Согласно рекомендациям специалиста, повторная заморозка мяса категорически нежелательна, если продукт успел достичь комнатной температуры и полностью растаять. Именно при комнатной температуре создаются благоприятные условия для активного размножения бактерий, и хотя последующая заморозка замедляет их рост, уничтожить вредные организмы таким способом невозможно.
Чтобы избежать рисков для здоровья, Лялина советует для длительного хранения использовать только свежие продукты. Перед заморозкой мясо мыть не нужно.
— Главное условие — герметичная упаковка: используйте пищевую пленку, плотные пакеты с зип-застежкой или вакуумную упаковку. Это предотвратит образование излишнего инея, защитит мясо от окисления и посторонних запахов, — рассказала Лялина в беседе с Lenta.ru.
Но длительный срок хранения в заморозке все же негативно влияет на качество мяса. Оно утрачивает свою первоначальную влажность, становится менее ароматным и меняет цвет.
Сроки хранения мяса:
— Свинина и говядина — до 6−12 месяцев.
— Тушка курицы и индейки — до 6 месяцев.
— Отдельные части птицы — до 9 месяцев.
— Фарш, мелко нарезанное мясо и полуфабрикаты — до 3−4 месяцев.
Кстати, размораживание мяса в воде ухудшает его качество. Неравномерное оттаивание и бактериальное размножение ухудшают вкус. Рекомендация: размораживать в холодильнике или в вакуумной упаковке, пишет Царьград.
А тем временем, ученые предупреждают, что отказ от мясных продуктов влияет на организм человека и снижает риск хронических заболеваний. Отказ от мяса позволяет снизить уровень насыщенных жиров и холестерина, что благоприятно сказывается на работе сердца. Исследования показывают, что насыщенные жиры повышают уровень «плохого» холестерина LDL, способствуя образованию бляшек в сосудах и повышая риск инфаркта и инсульта, пишет газета Известия.