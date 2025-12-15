Биолог Лялина: повторное замораживание мяса способствует размножению бактерий

А тем временем, ученые предупреждают, что отказ от мясных продуктов влияет на организм человека и снижает риск хронических заболеваний. Отказ от мяса позволяет снизить уровень насыщенных жиров и холестерина, что благоприятно сказывается на работе сердца. Исследования показывают, что насыщенные жиры повышают уровень «плохого» холестерина LDL, способствуя образованию бляшек в сосудах и повышая риск инфаркта и инсульта, пишет газета Известия.