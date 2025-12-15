На этой неделе Центробанк примет решение по ключевой ставке. Какой она будет и что беспокоит экономистов

По его словам, для рынка индивидуального жилищного строительства даже такое умеренное снижение — прежде всего сигнал, а не мгновенное облегчение условий. Ставки по ипотеке на ИЖС и проектному финансированию традиционно реагируют медленно и остаются выше, чем в многоквартирном сегменте, из-за длительного инвестиционного цикла и повышенных рисков. Тем не менее сам факт движения ставки вниз способен частично оживить отложенный спрос и вернуть на рынок часть семей, откладывавших решение о строительстве дома. Устойчивый же рост ИЖС возможен только при формировании понятной траектории снижения ставок в 2026 году и дальнейшем удешевлении финансирования, а не за счёт разовых шагов регулятора.