Колоссам Мемнона вернули лица, разрушенные временем

Почти три с половиной тысячи лет статуи безмолвно охраняли вход в гигантский посмертный храм Аменхотепа III, не сохранившийся до наших дней.

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В египетском Луксоре завершилась реставрация гигантских статуй фараона Аменхотепа III, которые называют Колоссами Мемнома. Об этом сообщает Euronews.

Почти три с половиной тысячи лет статуи безмолвно охраняли вход в гигантский посмертный храм Аменхотепа III, не сохранившийся до наших дней. Колоссы, которые были разрушены временем, природными явлениями, землетрясениями, практически потеряли свои лица: восстановление растянулось на 20 лет.

Хуриг Сурузиан, египтолог и глава проекта, заявила, что команде специалистов удалось реализовать не просто бизнес-задачу, но мечту — «спасти то, что осталось от некогда престижного храма, крупнейшего из всех». А Мохамед Исмаил из Верховного совета по древностям указал на масштаб проделанных работ — от «весьма фрагментарной сохранности» к полному восстановлению и укреплению статуй, чья высота около 15 м, а вес 700 т. -0-