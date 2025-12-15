Колоссам Мемнона вернули лица, разрушенные временем

Хуриг Сурузиан, египтолог и глава проекта, заявила, что команде специалистов удалось реализовать не просто бизнес-задачу, но мечту — «спасти то, что осталось от некогда престижного храма, крупнейшего из всех». А Мохамед Исмаил из Верховного совета по древностям указал на масштаб проделанных работ — от «весьма фрагментарной сохранности» к полному восстановлению и укреплению статуй, чья высота около 15 м, а вес 700 т. -0-