Кардиолог Кокин: тихий инфаркт чаще проявляется у людей старше 65 лет

Ранее, врач-кардиолог Евгения Богаевская предупредила, что в последние десятилетия болезни сосудов и сердца стремительно прогрессируют у молодых. И если раньше инфаркт был проблемой пожилых людей, то сегодня серьезные заболевания сердца все чаще случаются у пациентов, которым еще нет и 40 лет, пишет сайт «Страсти».