Кардиолог Кокин: тихий инфаркт чаще проявляется у людей старше 65 лет

Врач назвал причины проблем с сердцем и сосудами.

Источник: Комсомольская правда

Кардиолог, кандидат медицинских наук Евгений Кокин рассказал, почему инфаркт миокарда может развиваться бессимптомно. Отсутствие боли при сердечных проблемах бывает связано с поражением системы, особенностями метаболизма и восприятия. А еще провоцировать «тихий» инфаркт может сахарный диабет второго типа.

Чаще всего «тихий» инфаркт проявляется у людей старше 65 лет, страдающих диабетом.

— Заболевания поражаются нервные окончания сердца, что снижает или полностью блокирует болевую чувствительность, — объяснил кардиолог в беседе с Lenta.ru.

C возрастом защитные функции центральной нервной системы снижаются, может добавиться хроническая болезнь почек, стрессы и депрессия тоже ведут к проблемам с сердцем.

У «тихого» инфаркта есть ряд признаков: повышенная утомляемость, одышка даже при незначительной нагрузке, проблемы со сном, головокружение, легкая тошнота.

Ранее, врач-кардиолог Евгения Богаевская предупредила, что в последние десятилетия болезни сосудов и сердца стремительно прогрессируют у молодых. И если раньше инфаркт был проблемой пожилых людей, то сегодня серьезные заболевания сердца все чаще случаются у пациентов, которым еще нет и 40 лет, пишет сайт «Страсти».

После 40 лет в человеческом организме запускаются процессы естественного старения и гормональная перестройка. К этому возрасту организм достигает пика своих возможностей, поэтому появляется риск развития ряда заболеваний: инсульта, инфаркта и сахарного диабета, сообщает ОТР.

Ранее, врачи рекомендовали добавить в зимний рацион гранат. В нем содержатся пуникалагины, которые обладают антиоксидантной силой, втрое превышающей силу зеленого чая. Эти соединения защищают сосуды от повреждений, что особенно важно зимой, когда риск инфарктов и инсультов возрастает на треть, сообщает 360.ru.